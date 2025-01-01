悉尼百萬人觀賞煙花匯演 賀新一年

【本報綜合報道】昨日是大除夕，全球各地均安排各式各樣的跨年倒數活動，迎接2025年。南半球的新西蘭率先踏入新一年，奧克蘭最高地標「天空塔」舉行長達5分鐘的煙花表演；澳洲悉尼則以歷來最大規模的煙花匯演迎接2025年，料吸引逾100萬人聚集觀賞。

悉尼跨年活動首先由原住民熏煙儀式打頭陣，接着是晚上8時30分舉行的歡迎蒞臨國土儀式。悉尼塔柱投影將點亮港灣大橋，到晚上9時上演第一輪煙花匯演。

之後舉行由原住民團體「我們是戰士」打造的呼喚國土燈光秀，以土地、海洋和天空為主題慶祝，並且橫跨大橋投影原住民漁民的影像。最後壓軸是午夜煙花匯演。

悉尼市政府表示，煙花騷耗資約630萬澳元（約3,039萬港元），但能為當地經濟帶來超過2.8億澳元（約13.5億港元）收益。

港人熱門旅遊地點日本東京迪士尼樂園，官方早前宣布不舉辦跨年之夜，但園內依然為迎接2025年準備慶祝活動，卡通人物將穿上日本新年傳統服飾，向遊客送上新年祝福。樂園特別布置與2025年蛇年相關的生肖裝飾，融合傳統文化與迪士尼特色，營造出濃厚節日氣氛。

紐約時代廣場舉行落球儀式 美國紐約時代廣場將按照慣例，舉行全球知名跨年盛事落球儀式。踏入當地時間元旦凌晨零時（香港時間2025年1月1日下午1時），裝有上萬顆LED燈飾的巨大水晶球便會從廣場頂端緩緩降落，數以萬計人潮齊聲高喊新年快樂一刻，全場綵帶與紙片雨齊飛，伴隨歡呼聲詔告新一年開始。