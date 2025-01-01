馬斯克撐極右翼政黨 德國斥干預大選

總理：國家未來不會由社交平台擁有者左右 德國將於下月舉行大選，該國政府周一指摘美國富商馬斯克試圖通過支持極右翼德國另類選擇黨的文章來影響大選。據報，德國總理紹爾茨在昨日發表的新年演說中，會強調德國未來不會由社交平台擁有者左右，矛頭直指馬斯克。

報章編輯辭職抗議馬斯克 馬斯克在德國《世界報》的客座評論文章中指，德國正處於十字路口，它的未來面臨經濟和文化崩塌，而德國另類選擇黨是德國的最後希望。馬斯克稱自己在德國有重大投資，因此有權參與德國政治事務，並稱讚德國另類選擇黨對監管、稅收和市場放鬆管制的態度，能帶領德國走向經濟繁榮、文化完整和技術創新。事後，《世界報》評論版編輯辭職以示抗議。

德國政府發言人指，馬斯克確實試圖通過社交網X和評論文章來影響選舉。他指，馬斯克可以自由表達自己的意見，言論自由也涵蓋了胡說八道。紹爾茨周二發表新年演說，率先公開演說內容顯示，他呼籲選民在下月23日的提前國會選舉投票，說：「我今天向你們呼籲，請去投票。環顧世界，就會知道能舉行自由公平的選舉是偉大成就。決定德國何去何從的，不會是叫得最大聲的人，而是由絕大多數講道理、正派的人決定。」

德國馬格德堡市12月20日有汽車衝撞聖誕市集，造成5人死亡、約200人受傷，疑兇來自沙特阿拉伯，引發移民爭議。馬斯克近日支持反移民的極右翼另類選擇黨，呼籲紹爾茨辭職，德國政府批評馬斯克試圖干預選舉。德國基民盟主席、下屆總理候選人默茨近日批評馬斯克的言論「指手畫腳」，「想像一下，如果一名知名德國企業家在美國總統競選期間在《紐約時報》上發表類似文章，美國人會如何反應。」本報綜合報道