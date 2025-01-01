濟航空難 跑道尾混凝土牆 專家料致命元兇

南韓務安機場周日發生重大空難，濟州航空一架客機疑因遇鳥擊及無放下起落架，着陸時直撞跑道末端的圍牆爆炸。有輿論指如果沒有該道圍牆，空難未至於如此嚴重。韓媒周二亦引述專家質疑，飛機在跑道上滑行時機體幾乎未受損，而是與跑道盡頭的混凝土設施相撞起火後才導致乘客喪生。惟國土交通部同日表示，相關混凝土設施符合相關設置規定。

交通部門指航向台符標準 英國知名航空安全專家利爾蒙特指出，飛機着陸時無法放下襟翼、起落架並非導致機上人士遇難的原因，是客機與跑道外的圍牆相撞才是造成乘客死亡的「真兇」，而跑道盡頭本不該出現堅硬的混凝土設施。另有現任機長稱，從來沒見過這類構造物，如果要把航向台調高，也不應使用石屎。國土交通部航空政策室室長朱鍾浣指出，國際民航組織規定跑道端安全區的長度至少90米，建議長度為240米，務安機場跑道端有199米的安全區，符合標準，而航向台設施位於安全區加上升降帶60米之外位置，即在跑道外250多米。

務安機場的向台和石屎構造物設置在距離跑道末端約250米外的非跑道地段，構造物高兩米，有土堆覆蓋。加上航向台，設施總高度約4米。機場前年更換航向台，當時建造了石屎埂。由於跑道外的地面有斜坡，建造石屎埂能夠使跑道和航向台的高度一致。仁川國際機場等其他南韓機場沒有此類凸起物，國土交通部稱不少國內外機場設有類似構造物，指國內所有機場設施設計與建設均由國土交通部負責管理，若證實混凝土構造物是爆炸起因，當局難辭其咎。

片段攝涉事機師最後身影 另外，事發畫面可見涉事客機機師的「最後身影」，可見他在客機着陸後奮力伸直手臂，似乎想抓緊東西。從畫面可見，機師在客機着陸後奮力伸直手臂，有網民猜測他是想抓緊東西，又或者是想打開窗戶，並抓住儀錶板全力讓失控的飛機減速，畫面讓人感到心碎。執飛失事客機的韓姓機長45歲，2014年加入濟州航空，2019年晉升機長，累計飛行時數超過6,800小時；副機長則有1,650小時飛行經驗。

韓媒指，機長的駕駛能力備受同業好評，曾是空軍學士軍官，當過飛行教官，相當注重乘客安全，即使在最緊迫下仍盡量做到最好。一名曾與韓姓機長合作的機師指，韓男是優秀的飛行員，從現場畫面來看，韓男當時已把推力反向器操控桿推到底，直到發生碰撞的那一刻為止。他又指，有人批評韓男無在空中放油，但客機是波音737-800，是不能空中放油的機型。本報綜合報道