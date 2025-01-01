卸任前加碼 拜登再援烏195億元

【本報綜合報道】美國總統拜登周一宣布提供烏克蘭近25億美元（約195億港元）的軍援，在總統當選人特朗普上台之前，利用任期的最後數周增加對烏克蘭的安全援助。

拜登在聲明中指出，美國將在他剩餘的任期內繼續努力不懈，加強烏克蘭抗戰能力。這近25億美元包括從美國武器庫存中提取12.5億美元（約97.5億港元）的軍事援助，以及12.2億美元（約95億港元）的《烏克蘭安全援助倡議》（USAI）方案。

在USAI方案下，軍事裝備得向國防工業或合作夥伴採購，而非從美國武器庫存中提取，這意味裝備可能需要數月或數年才能到達戰場。美國富豪馬斯克周一則諷刺稱烏克蘭總統澤連斯基，是「搶劫美國的冠軍」。馬斯克評論拜登新一批對烏軍援時，稱澤連斯基「犯下了有史以來最嚴重的搶劫案之一」。

美財長宣布額外援助265億 另外，美國財政部長耶倫同日也宣布，美國已額外提供烏克蘭34億美元（約265億港元）的預算援助，在俄羅斯加強攻擊烏克蘭平民及基礎設施之際，給予烏克蘭關鍵資源。