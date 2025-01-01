崔相穆否決尹錫悅夫婦獨檢法

代理總統 崔相穆

【本報綜合報道】南韓代理總統崔相穆昨日召開例行國務會議，否決由國會全體會議通過、尋求調查總統尹錫悅及第一夫人金建希的兩項獨檢法議案，要求重新審議。崔相穆亦宣布委任兩名憲法法院法官，令原本3席空缺減少至一席。執政黨國民力量黨黨鞭兼代理黨魁權性東對任命表示強烈遺憾，指摘崔相穆屈服於在野黨的彈劾威脅，犧牲憲法的程序公正原則。

崔相穆昨日在中央政府首爾辦公樓主持召開例行國務會議，與國務委員審議後，行使總統權力否決《內亂獨檢法》和《金建希獨檢法》。《內亂獨檢法》尋求任命獨立檢察官，查明尹錫悅政府通過違憲緊急戒嚴發動內亂事件真相。《金建希獨檢法》尋求任命獨立檢察官，查明第一夫人金建希操縱股價案等真相。

國會上月12日召開全體會議，在最大在野黨共同民主黨主導下兩項獨檢法議案。其中內亂獨檢法案提出，獨立檢察官將調查戒嚴事件所有疑點，包括尹錫悅在未具備要件情況下宣布緊急戒嚴，並企圖阻止國會管控戒嚴，及企圖非法抓捕國會議長、議員、政界和傳媒人士。

任命兩名憲院法官 另外，崔相穆昨日在中央政府首爾辦公樓主持召開例行國務會議，宣布任命最大在野黨共同民主黨推薦的鄭桂先、國民力量黨推薦的趙漢暢為憲法法院法官。對於共同民主黨推薦另一名候選人馬恩赫，崔相穆希望留待朝野日後就此達成一致時再予以任命。崔相穆強調，作為代理總統迫切感受到需要盡快消除政治不確定因素和社會矛盾，防止民生和經濟危機，因此決定任命憲院法官。

憲法法院正在審理總統尹錫悅彈劾案，但在崔相穆任命前只有6名法官，無法滿足審案須有7名以上法官出席條件。按照規定6名法官亦可審理，不過只要有一人反對，彈劾案就會被駁回，尹錫悅將立即恢復總統職務。前代理總統韓德洙因拒絕任命憲法法院法官，遭共同民主黨上周五在國會全體會議表決通過彈劾。