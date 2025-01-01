3次無視傳召 尹錫悅遭法院批捕 南韓憲政史首度

一周內有效 代表律師擬申禁制令 尹錫悅上月頒布緊急戒嚴令，派兵封鎖國會，下令逮捕多名議員及朝野政要，目前因涉嫌內亂、濫用職權、妨礙行使權利等罪名受查。公調處及後3度傳召尹錫悅到案受查，惟後者均未現身。南韓法院昨日批准當局拘捕尹錫悅，並批准搜查他的總統官邸和辦公室，是南韓憲政史上，法院首次對現任總統發出逮捕令。尹錫悅的代表律師表示，會向憲法法院申請禁制令，阻止當局執行逮捕，強調目前的刑事調查不合法。

首爾西部地方法院負責逮捕令的法官李順亨，昨日上午根據公調處犯罪搜查室的要求，對尹錫悅發出逮捕令及搜索令。法院認為尹錫悅有在無正當理由下拒絕到案的可能，且有合理理由懷疑他犯罪。逮捕令寫明他涉嫌違反內亂罪，而且是「內亂頭目」。

逮捕令自簽發之日起一周內有效，預計公調處很快會逮捕尹錫悅。如果在限期內沒有執行拘捕行動，可申請延長逮捕令的有效期。公調處官員指，尚未確定何時執行拘捕令，通常不會與尹錫悅方面協調日程，但可以酌情。

憲院開審尹錫悅彈劾案 有專家指出，總統官邸和辦公室有警衞處，當局要入內執行法院命令，似乎不太可能，因此相信申請拘捕令只是想向尹錫悅施壓，要他配合調查。尹錫悅的辯護律師尹甲根指出，法院批准無偵查權限的機構申請逮捕令顯然是不合法，令人驚愕和遺憾，難以接受，將向憲法法院提出權限爭議裁決，以及中止逮捕令效力。尹甲根表示，有關方面從未就傳召日程和人身安全等問題與尹錫悅一方磋商，根本無特權之談。

尹甲根指出尹錫悅身為總統，反而處於不利境地。尹錫悅沒有理由、也無意迴避或拖延調查。只要偵查程序合法進行，尹錫悅將依法回應。

與此同時，南韓憲法法院昨日宣布，尹錫悅彈劾案正式開始審理，法院已加強保安。同日，負責調查尹錫悅涉嫌內亂的國會特別委員會召開首次會議，擬訂一份歷時45天的調查計劃，調查重點包括尹錫悅上月3日宣布緊急戒嚴前舉行的內閣會議是否合法，以及調動軍隊和警員的目的是否阻止國會解除戒嚴令。

數千撐反人士示威起衝突 另一方面，龍山總統官邸外有支持和反對尹錫悅的人士集會示威，部分人推撞警方防線導致小規模衝突。警方指集會約3,000人參加，主辦方則稱有一萬人。兩批示威者昨日清晨在總統官邸外守候，到首爾西部地方法院宣布批准逮捕尹錫悅後，雙方隨即叫囂。支持尹錫悅的示威者衝向反對派的集會，警員在兩批示威者之間築起人牆，但防線仍受衝擊。

警方多次警告襲警屬嚴重違法行為，要求示威者冷靜返回集會地點。昨日中午時分，支持尹錫悅的右翼團體在官邸附近唱國歌，舉起美國國旗、南韓國旗及標語，高呼「彈劾無效、逮捕李在明、解散高級公職人員犯罪調查處」等口號，形容國家已被最大在野黨共同民主黨及左翼逼至絕境。本報綜合報道

南韓憲法法院正式開始審理尹錫悅彈劾案。 大批支持者集會力挺尹錫悅。 辯護律師 尹甲根