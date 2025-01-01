老師辦公室擁吻女生 教育局介入

閉路電視片段顯示，上月2日下午1時26分、上月17日晚上9時48分，分別兩次拍到一名中年男老師坐在辦公椅上緊抱女學生，舉止親暱。女學生起初玩手機，其後轉頭和男老師親吻後掩臉作害羞狀。另一片段中，女學生趴在男老師身上親吻其頸，然後兩人開始接吻，可見辦公室拉上窗簾。

網傳涉事學校為達州銘仁園中學，涉事男老師已婚，育有年約3、4歲的小孩。該校未有回應事件。有知情人透露，男老師是學校辦公室主任王小濤，稱他目前已被辭退。達州市教育局師德師風問題舉報電話的工作人員透露，已關注到網上相關訊息，並責成達川區教育局核實事件。達川區教育局稱相關部門正在處理。根據資料，達州銘仁園學校創辦於2001年，是一間集小學、初中、高中於一體的現代化寄宿制學校。