加收「通靈玉牌」費 殯儀館罰款42萬

大木無法燒完 另收燃油費

經調查，自2022年1月至2024年8月27日，營運商富寧安樂園生態陵園開發管理有限公司不斷收取通靈玉牌費，收費人數為4,980人，多收金額為近30萬元（約32萬港元）。該公司亦在已提供燒大木服務的情況下，以大木無法燒完為由，巧立燃油費收費項目，截至去年9月，涉及燃油費收費人數為34次，多收金額為1,700元（約1,800港元）。富寧縣市場監督管理局於11月22日向該公司送達《命令退款通知書》，已退還多收燃油費金額1,650元（約1,749港元），剩50元（約53港元）尚未退還；多收的通靈玉牌金額均未退還。