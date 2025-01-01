地鐵出口翻新 似棺材惹議拆除

【本報綜合報道】廣東省廣州花地灣地鐵口的D出口近日升級改造後，卻被嘲諷指形似棺材，網民紛紛表示難以接受。廣州地鐵工作人員周二回應內媒指，已開始拆除該出口爭議部分建築。

現場照片顯示，該新裝修的出入口一旁搭建棚架，疑未完工，從外形來看，整體呈上圓下方的斜圓柱體外觀，且邊緣突出，外加紅色配色。據悉，花地灣地鐵站是廣州最早投入使用的地鐵站之一，本次裝修工程為舊站口翻新。有知情人士指工程由第三方公司負責建設，尚未完工，當前效果與最初設計方案及顏色有不小差異。

稱靈感源自木棉花瓣 廣州地鐵工作人員此前曾表示，該出入口設計靈感來源為木棉花花瓣，裝修完成後外觀將是圓柱體，設計顏色本應為木棉花的橙紅色，但因照片色差而呈現為深紅色。

有評論指，在南方確有「見棺發財」之說，但地鐵作為城市門面、交通工具，沒有人喜歡一大早出門上班就要鑽進棺材。無獨有偶，前年也有一個西安的地鐵口設計成棺材模式引發爭議，當時官方回應設計其實是源自秦始皇的帽子。