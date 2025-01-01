上班誤觸輻射源 青年慘截肢

【本報綜合報道】貴州畢節市一名男子去年4月到山東高密市從事金屬探傷工作，期間卻誤觸輻射源導致目前需接受截肢手術，更面臨癌變風險。他指公司招聘時跳過崗前安全培訓等流程，事後更要求他放棄維權途徑，令他一度情緒抑鬱想要自殺。

稱公司未設安全培訓及裝備 24歲的小陳早前加入山東科宇檢測服務有限公司，從事用專業儀器伽瑪射線探傷機檢測焊接過的金屬器件等工作，惟面試時他並不知曉該職位需要考取資格證明，公司亦未安排足夠的職前安全培訓，作業時更未提供防護裝備予他穿着，最終導致他確診Ⅳ度急性放射性皮膚損傷，此後數月更接受多次清創手術、手部植皮，下周更需接受右手截肢手術。

小陳至今共花逾26.5萬元（人民幣‧下同，約28.2萬港元）醫療費，公司老闆承擔其中25萬元（約26.6萬港元），但對方到去年7月底便不再接聽其電話，更未繼續支付醫療費。小陳事後報警，對方卻稱這屬於民事糾紛，要求小陳自行通過法律途徑維權。有律師認為，公司未承擔未提供安全培訓和資質審核等多種責任，小陳有權向公司申請或自行到社保部門申請工傷認定，並要求公司賠償。