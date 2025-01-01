北京寵物殯葬服務貴 店家疑誘導消費

最貴索價逾萬 過頭七再推銷祭品套餐 隨內地愈發多人養寵物，相關行業亦隨之衍生。內媒周一報道，有記者近日探訪北京市區一間高端寵物殯葬店，其中最貴的服務方案在優惠後仍需近一萬元（人民幣‧下同，約1.06萬港元），部分消費者質疑店方誘導消費，記者更發現許多店舖並無動物防疫條件合格證。

內媒記者近日探訪位於北京市西五環邊的寵物殯葬店，發現店方提供3種等級的寵物善後服務方案，對應價格優惠後分別為1,499元（約1,594港元）、3,999元（約4,253港元）、9,999元（約1.06萬港元），店內更有紀念品售價超過一萬元，如一款手工訂製寵物石膏雕塑便要價高逾1.8萬元（約1.91萬港元）。儘管有顧客認為店方能為自己提供情緒價值，但亦有人認為店方的繁瑣服務是種消費誘導，更指出當初花費1,000元（約1,060港元）火化費後，又在店員後續建議的「過頭七」等推銷下，再花費2,500元（約2,659港元）購買祭品和陪葬品等套餐。

店員僅學5天 訓練質素參差 此外，寵物殯葬店店員指，寵物殯葬師無硬性技能要求，更重要的是人際溝通和共感能力，部分同事學習4至5天就能承擔所有業務。報道指，寵物殯葬師的各種訓練和證書頒發單位十分魚龍混雜，且許多店舖亦未按照規定辦理相關審核手續。有律師指，若消費者在寵物殯葬服務中發現店方出現不透明和欺詐行為，能選擇先與店方協商，要求退款或賠償無果，再向市監部門反映和投訴。本報綜合報道