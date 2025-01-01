世衞再促華分享新冠數據

新冠疫情爆發至今數年，世界衞生組織周一再次敦促中國分享新冠起源數據和訪問權限，以助了解新冠疫情是如何開始。世衞指，中國分享新冠數據和存取權限在道德和科學上是當務之急，如果各國之間沒有透明度、分享與合作，世界就無法充分預防和準備應對未來的流行病和大流行病。（綜合報道）