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日本女在華因間諜罪被捕
日媒周一首次披露，一名日本女子早年涉嫌在日本從事間諜活動，於2015年在中國上海被捕，是首次有日本人因在本國的行為而於中國被判間諜罪。日本政府知悉案件，但一直無對外公布。自中國《反間諜法》2014年生效以來，已有17名日本公民因涉嫌參與間諜活動而被拘留。（綜合報道）
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