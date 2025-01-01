大陸4海警船入金門南面水域
【本報綜合報道】台灣海巡署金馬澎分署周一再度偵獲4艘中國大陸海警船進入金門南面限制水域，立即調派4艘巡防艇嚴密監控，全程搜證並驅離。去年2月起，大陸海警已進入金門水域50次。中國大陸海警局昨日通報，福建海警當天在金門附近海域依法展開常態化執法巡查。
海巡署指出，周一下午2時50分，大陸海警船14603、14604、14607、14608號自金門翟山及料羅南面4個點位駛入台灣水域，台灣海巡署部署的4艘巡防艇隨即趨前與對應阻止，同時透過無線電以中、英文廣播示警，嚴正警告海警船轉向航離，勿進台灣管轄水域，全程搜證併航驅離。大陸海警船在台灣巡防艇逼迫嚴密監控下，於下午5時駛離，全程歷時2小時。
上周五也有4艘大陸海警船進入金門南面限制水域，同樣遭台灣海巡艇驅離。海巡署表示，大陸持續以海警對台灣進行灰色地帶襲擾，破壞區域和平穩定，將持續堅定執法立場，確保相關海域安全。
山東號海訓後返軍港
另外，大陸國產航母山東號近日完成今年度最後一次海上訓練任務，返回軍港。與2019年入列時相比，山東號艦載機放飛保障時間大幅縮短，再次出動準備效率大幅提高，已具備全天候複雜氣象作戰能力。
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