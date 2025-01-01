大陸4海警船入金門南面水域

海巡署指出，周一下午2時50分，大陸海警船14603、14604、14607、14608號自金門翟山及料羅南面4個點位駛入台灣水域，台灣海巡署部署的4艘巡防艇隨即趨前與對應阻止，同時透過無線電以中、英文廣播示警，嚴正警告海警船轉向航離，勿進台灣管轄水域，全程搜證併航驅離。大陸海警船在台灣巡防艇逼迫嚴密監控下，於下午5時駛離，全程歷時2小時。