未註冊秘方治癌疑殺30人 主腦囚6年

多名家人協助 同繫獄

法院經審理查明，被告侯元祥本為小學教師，無中醫家族傳承和師承經歷。他與案中另一被告、其女兒侯靜均未取得中醫醫師資格。2012年至2022年間，侯元祥通過網絡等渠道購買假證書，虛構學歷及身份，通過網絡等方式推廣宣傳，吸引患有癌症等嚴重疾病的患者就診。侯元祥父女等人在未取得相關藥品批准證明文件、藥品經營許可證的情況下，私自熬製藥方來源、成分不明的「抗癌1號」、「抗癌2號」、「野生心腦湯」等自命名中藥製劑，先後在山東省濰坊市、淄博市、青島市等地，向患有不同癌症、心腦血管疾病的病人銷售。期間，侯靜購入臨近保質期的中成藥丸，拆分後冒充自製藥丸與上述中藥製劑搭售。