美斥華黑客侵財政部工作站 京：指控缺乏證據

美國財政部周一知會國會，指中國黑客上月8日入侵第三方軟件服務供應商BeyondTrust，進入財政部多個工作站，竊取非機密的文件，形容是重大事件。在北京，外交部周二指中方一貫反對各種形式的黑客攻擊，更反對出於政治目的散布針對中國的虛假訊息。

美國財政部未透露有多少個工作站遭入侵，以及被盜去哪些種類的文件。惟助理財長哈迪卡去信參議院銀行委員會，指遭入侵的服務已經下線，沒有證據顯示黑客仍然能取得財政部的資訊，正與聯邦調查局（FBI）及網絡安全與基礎設施安全局合作。

稱藉第3方軟件闖入 財政部表示，非常重視針對部門系統以及持有數據的所有威脅，過去4年已大幅提升網絡防禦，會繼續與公私營部門的夥伴合作，保護美國的金融系統免受威脅者攻擊。BeyondTrust暫未對事件置評。另有報道指，在此次事件曝光前數個月，有指中國已深度入侵美國電訊系統，獲取了美國官員及其他人士的電話交談和短訊。在上月28日，美國電話與電報公司（AT&T）和威瑞森（Verizon）首次承認遭一個代號「Salt Typhoon」的中國黑客組織攻擊。

在周二的外交部例行記者會上，外交部發言人毛寧被問及對美國財政部有關指控有何評論時表示，對於此類缺乏證據的無端指控，中方已經多次表明了立場。較早前中國駐美大使館發言人表示，指控是「抹黑攻擊」的一部分，「沒有任何事實根據」，強調中方希望有關方面，以專業、負責任的態度，處理網絡攻擊事件，基於充分的證據，而不是毫無根據的猜測和指控，作出結論。本報綜合報道