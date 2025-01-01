廣州冼村立例後 首次動遷拆除釘子戶

【本報綜合報道】廣東省廣州市天河區冼村舊村一幢5層樓高「釘子戶」周一拆除，是《廣州市城中村改造條例》自去年5月1日施行以來，廣州市首次成功實踐依法動遷。天河區政府稱，未來將堅定不移推動剩餘未簽約戶動遷，確保冼村舊村改造動遷工作早日完成。

針對協議動遷遇阻，天河區委、區政府成立依法動遷組，與協議動遷組合力推動動遷工作，根據融資區、復建區不同情況，分別提出依法動遷的具體路徑。

對融資區未簽約戶，天河區政府在依法作出《補償安置決定》，並經法院一審、二審判決勝訴和依法催告後，向法院申請強制執行。法院裁定准予執行後，依法組織實施。

擁800多年歷史 冼村擁有800多年歷史，2009年被列入廣州首批城中村改造試點名單。2010年冼村改造方案通過。從2018年開始，回遷安置房分期陸續交付。個別釘子戶留守，導致部分回遷安置房、公建配套設施無法開工建設，整村回遷時間拖延。直到前年12月，冼村經濟聯社依法展開民主議事程序，表決收回冼村城中村改造範圍內集體土地使用權。