秦運彪出任北京副市長

【本報綜合報道】內地多個省區市昨日宣布人事調整。北京市十六屆人大常委會第十四次會議表決任命秦運彪為副市長，同時接受亓延軍、談緒祥辭去副市長職務。另外，中央決定任命劉寧為河南省委委員、常委、書記，他之前擔任的廣西壯族自治區黨委書記、常委、委員職委，則由陳剛接替。

秦運彪於1974年出生，廣西全州人。他曾任廣西公安廳交通警察總隊（交通管理局）政委，百色市副市長、市公安局局長，南寧市副市長、市公安局局長。2021年，他首次以公安部刑事偵查局政委身份公開亮相；2022年調任北京市公安局黨委副書記、分管日常工作的副局長。此外，亓延軍此前已任公安部黨委副書記、分管日常工作的副部長（正部長級），談緒祥已任北京市委常委、政法委書記。

劉寧任河南省委書記 至於劉寧，他是接替樓陽生出任河南省委委員、常委、書記。他於1962年出生，教授級高級工程師，工學博士學位。他曾任水利部副部長，青海省委副書記、政法委書記、省長，遼寧省委副書記、省政府黨組書記、省長；2021年10月任廣西黨委書記。

接替劉寧的陳剛，1965年出生，研究生學歷，博士學位，教授級高級工程師。他曾任北京市朝陽區委書記，北京市委常委，貴州省委常委、貴陽市委書記，河北省委常委、副省長、雄安新區黨工委書記、管委會主任，河北省委副書記、雄安新區黨工委書記、管委會主任，中華全國總工會黨組書記、副主席、書記處第一書記等職，2023年擔任青海省委書記。