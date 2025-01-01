中宣部前副部長涉受賄被捕

張建春於1965年出生，山東鄆城人，在職研究生（美術學專業），藝術碩士。張建春早年在山東省任職，擔任過山東省委組織部幹部綜合處助理調研員、副處長、幹部一處副處長、黨支部書記、調研員，中央組織部幹部一局任免處正處級調研員、副處長、處長，中央組織部幹部一局（公務員管理辦公室）副巡視員兼任免處處長、副局長（副主任）、巡視員等職務。2014年，他出任北京市委組織部副部長（正局級），2015年調任北京市委組織部常務副部長。兩年後，張建春重回中央組織部，擔任部委委員兼幹部一局局長；2018年任中央組織部副部長；2020年起任中央宣傳部副部長。

中央紀委國家監委去年6月通報，張建春涉嫌嚴重違紀違法，接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。政協第十四屆全國委員會常務委員會第八次會議去年7月25日在北京閉幕，表決通過關於撤銷張建春第十四屆全國政協委員資格的決定。中央紀委國家監委同年12月10日再通報，張建春嚴重違紀違法被開除黨籍和公職，指控他利用職權為他人牟取利益，親屬收受財物，以及公器私用大搞權錢交易。