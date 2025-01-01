柯文哲赴醫院探病父 北檢稱再抗告

【本報綜合報道】台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案等遭起訴，台北地方法院周日二度召開羈押庭，最終裁定增加他的保釋金至7,000萬元（新台幣‧下同，約1,680萬港元），並佩戴電子腳鐐接受監控。柯文哲的妻子陳佩琪周一辦妥保釋手續後，柯文哲隨即前往新竹探望因病住院的父親柯承發。針對法院裁定柯文哲獲保釋，台北地檢署表示將依法再提出抗告。

柯文哲周一傍晚6時抵達台灣大學醫學院附設醫院新竹台大分院探望父親，逗留半個多小時後離開，醫院外有支持者高叫「柯文哲加油」。民眾黨新竹市議員李國璋稱，柯文哲到病房時情緒較為平靜。新竹市民政處長施淑婷則指，希望外界能給時間柯文哲，讓他與家人好好相處。柯文哲其後再回老家探望母親何瑞英，晚上約7時50分離開。

1680萬交保金額破政界紀錄

北院裁定柯文哲交保金額，創政界被告最高。原本最高金額是2003年國民黨投管會前主委劉泰英涉弊案遭起訴，裁定以6,000萬元（約1,440萬港元）交保。2017年，遠雄集團始創人趙藤雄涉及弊案，遭法院裁定以5.5億元（約1.3億港元）交保，則為目前單一個案交保金額最高的商界人士。有政黨人士聲稱，北檢要求羈押柯文哲真正目的是逼他辭去民眾黨主席一職。北檢否認，又指是柯文哲主動提出辭任黨主席，檢察官辦案均秉持依據證據、查明事實、勿枉勿縱的客觀中立態度，至於柯文哲是否辭去黨主席，非檢察官職權所能置喙，也與偵查案件無關。