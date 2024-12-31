曾促成與華建交 美前總統卡特逝世 享年100歲

生前致力慈善 化解北韓及伊拉克紛爭 美國史上最長壽的前總統卡特周日逝世，終年100歲。卡特任內寶貴政治遺產是促成中美1979年建交，揭開兩國關係新一頁。卡特卸任後積極參與各種戰爭及人質危機調停斡旋，並致力慈善工作備受敬重，努力化解北韓、伊拉克、巴爾幹半島等各地紛爭，獲頒諾貝爾和平獎。

卡特長子證實，已接受臨終關懷近兩年的父親在喬治亞州平原鎮寓所離世。訃聞指出，卡特一眾兒女與世上其他人共同分享卡特相信和平、人權及無私奉獻愛心的信念。

國葬明年1月9日舉行 總統拜登形容美國和全球失去一位傑出領袖、政治家和人道主義者，讚揚卡特擁有偉大的品格、勇氣，致力推動和平、人權等，並為弱勢社群體發聲，拜登指示聯邦政府明年1月9日在華盛頓為卡特舉行國葬。

總統當選人特朗普曾多次與卡特公開互相批評，但他對卡特離世表示哀悼。特朗普指卡特出任總統時正值美國關鍵時刻，讚揚他竭盡全力改善國民的生活，美國人欠他一份感激之情。卡特是唯一一位畢業於美國海軍學院的總統，從軍期間任潛艇副艦長，退伍後回老家重操舊業種花生，1970年當選喬治亞州州長。

獲民主黨提名的卡特於1976年擊敗時任總統福特，翌年入主白宮。卡特2008年受訪時憶述，1977年就任後覺得改變對華政策時機已到，翌年初與時任中共中央副主席、國務院副總理鄧小平秘密談判建交。卡特甚至繞過美國國務院，由白宮直接向北京發出談判訊息。

中方哀悼 讚揚建交推動者 中美建交後，美國國會通過《台灣關係法》並交由卡特簽署，以維護美台商業、文化及非官方關係。卡特晚年回顧稱，在白宮完成最有長遠意義重要成果，正是美中之間外交關係正常化。

中國駐美國大使謝鋒向卡特的家人表示誠摯哀悼，中國人民將永遠銘記他為中美關係正常化和發展作出的歷史性貢獻。中國外交部發言人毛寧指出，中方對卡特逝世表示深切哀悼，稱讚卡特是中美建交推動者和決策者，長期以來為促進中美關係發展和兩國友好交流合作作出貢獻。本報綜合報道

從軍時的卡特出任潛艇副艦長。 卡特（左一）於2009年美中建交30周年訪問北京。 卡特（右）晚年與妻子羅莎琳（左）過着樸素生活。 卡特生平