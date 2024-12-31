兩岸國際

泰酒店起火3死 傷者包括華人

泰國曼谷考訕路一間酒店周日晚發生火警，造成3人死亡、7人受傷，一名傷者是中國公民。警方正調查火警起因，該酒店已被勒令關閉並暫停營業。酒店5樓一個房間最先起火，死者是巴西籍女子及兩名外國男子。曼谷市長查察趕往現場視察，強調有關部門將加強安全管理。（綜合報道）
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