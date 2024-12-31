敍新領導人 指制訂憲法需3年

敍利亞沙姆解放組織領導人朱拉尼周日談及未來政治進程時表示，制訂新憲法可能需要3年，舉行選舉可能需要4年。他指當前正處於重建法律階段，期待能有一部盡可能長久存在的憲法，強調這是一項艱巨工作，需要很長時間。敍利亞新領導層擬召開全國對話會議，組建協商委員會。（綜合報道）