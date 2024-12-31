內塔尼亞胡 成功切除前列腺

以色列醫院周日表示，75歲總理內塔尼亞胡成功接受手術切除前列腺。醫生早發現內塔尼亞胡因良性前列腺增生，引發泌尿道感染，決定在周日做手術，期間內塔尼亞胡需要全身麻醉。內塔尼亞胡近年受一連串健康問題困擾，但仍致力維持健康及有活力的公眾形象。（綜合報道）