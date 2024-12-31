尹錫悅3度拒受查 韓公調處申逮捕令

指發動內亂 憲政史上首次 南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）昨日以涉嫌發動內亂為由，提請法院批准拘留總統尹錫悅，為憲政史上偵查機關首次對現任總統申請採取強制措施。公調處曾以涉嫌帶頭發動內亂和濫用職權妨礙權利行使為由，3度傳喚尹錫悅接受調查，但尹錫悅沒有到案。

律師指處方沒查案權限 由公調處、警察廳國家偵查本部特別偵查團、國防部調查本部共同成立的戒嚴聯合偵查組，昨日零時提請首爾西部地方法院針對尹錫悅簽發拘留證。尹錫悅代表律師主張公調處沒有偵辦內亂案件權限，要求尹錫悅到案並不合法，因此拒絕到案的說法並不成立。

根據南韓《憲法》規定，現任總統在職期間享有刑事豁免權，但豁免權並不適用於內亂罪和外患罪。法院將審查尹錫悅的內亂罪嫌疑是否查清、尹錫悅是否沒有任何正當理由拒絕到案受訊，並審查公調處是否有權偵辦內亂案，之後決定是否簽發拘留證。

即使法院批准拘捕尹錫悅，執行方面可能出現難題。根據刑事訴訟法，龍山總統辦公室等公務和軍事機密要地不可擅自入內搜查，總統警衞處人員早前便是引用法例阻撓調查人員。公調處計劃向警衞處發送公文，警告如果阻止執行拘捕令，將構成妨礙公務罪。

最新民調結果顯示，最大在野黨共同民主黨的支持率以15.2個百分點優勢領先執政黨國民力量黨，超過六成民眾支持政權更迭。雖然兩黨差距有所縮小，但連續14周超過誤差範圍。60.4%的受訪者認為，在下屆總統選舉中應由在野黨掌權；32.3%受訪者認為國民力量黨應繼續執政；7.3%的人回答「不知道」。

代總統涉謀劃內亂受查 警察廳國家偵查本部特別偵查團宣布，就戒嚴事件立案調查代理總統崔相穆，同時第二次傳召日前遭彈劾的總理韓德洙接受問話。民間團體舉報崔相穆等人，涉嫌謀劃參與和協助實施內亂、濫用職權、瀆職及違反《國家情報院法》等行為。本報綜合報道