南韓全面排查波音737-800

空難前48小時飛13次 濟航否認客機繁忙失事 南韓濟州航空波音737-800客機周日在全羅南道務安機場失事，導致179人死亡。失事客機在事發前48小時曾執飛13次，而濟州航空今年第3季每架客機月均飛行長達418小時，在南韓6家國內廉航中最多。濟州航空否認事故因維修疏忽或繁忙飛行日程造成，國土交通部下令對境內所有737-800作特別檢查。

146死者遺體已確認身份 全部遇難者遺體已找到，其中165具遺體安放在設於現場的臨時安置設施，目前確認出146人身份。遇難者遺物清理收集工作正展開，為查明空難原因將暫時保持事故現場原狀。國土交通部航空政策室室長朱鍾浣表示，務安機場塔台向客機發出鳥擊預警後，機師報告遇到鳥擊要求重飛，並三次發出緊急求救信號，重飛過程中突然與管制員溝通不暢，推測客機沒有打開起落架，在2,800米長跑道約三分之一處開始機腹着陸。

混凝土方位角凸出疑違規 客機着地前行1,600米左右後，先撞上混凝土方位角設施（航向信標台），接着撞向圍牆斷開兩截並爆炸起火。惟方位角設施應是金屬結構，且不應凸出地面，有輿論質疑混凝土方位角設施違反規定。

朱鍾浣指出，務安機場距離跑道末端約251米處設有方位角設施，麗水機場和清州機場的方位角設施同樣是混凝土凸出結構。方位角設施是協助飛機進入跑道的定位天線設施，朱鍾浣強調必須遵循設置規定，正調查與事故的關聯性。

從機場塔台發出預警至客機撞牆只有6分鐘，國土交通部官員稱如果有更多時間，機師可要求地面採取準備措施，例如派遣消防車待命，推斷當時因時間不足而無法提前部署消防隊。國土交通部計劃把失事客機上的兩個黑盒（駕駛艙話音紀錄器和飛行數據紀錄器），送往金浦機場試驗分析中心。

至於失事客機一側引擎似乎在着陸前已失去動力一事，有待聯合調查後查實。南韓境內101架波音737-800緊急檢查飛行次數、維修紀錄等。波音737-800多用於廉航，濟州航空擁有39架佔最多，其次是德威航空（27架）、真航空（19架）、易斯達航空（10架）、仁川航空（4架）和大韓航空（兩架）。

加航起落架故障滑出跑道 此外，加拿大航空的一架DHC-8-402客機，上周六降落新斯科舍省哈利法克斯斯坦菲爾德國際機場時，起落架疑似故障導致滑出跑道起火並冒出濃煙。機上載有73人，事件導致部分人受輕傷。加拿大運輸安全委員會展開調查，加拿大航空指原因尚不清楚。本報綜合報道