最高檢倡加強涉外檢察工作能力

反干涉制裁及長臂管轄

意見共6部分22條，涵蓋涉外檢察工作的總體要求和各項工作的具體內容。意見要求全國各級檢察機關全面貫徹總體國家安全觀，堅定維護國家安全，依法打擊跨國犯罪，依法開展反腐敗國際追逃追贓和跨境腐敗治理。自覺服務高質量發展和高水平對外開放，積極參與營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，依法維護中國公民、企業等各類主體在海外的合法權益，服務高質量共建一帶一路。依法履行涉外領域法律監督職責，高質效辦好每一個涉外檢察案件，加強涉外刑事檢察，依法有序開展其他涉外檢察，規範高效辦理刑事司法協助案件。