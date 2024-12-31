最高法促嚴格落實立案登記制

不得隨意拒受理

《指導意見》突出強調各級法院要嚴格落實立案登記制要求，加強起訴受理階段的釋明指導，對屬於人民法院受理案件範圍的起訴事項不得隨意以不符合條件為由不予登記立案。不能僅僅因為訴訟代理人未提交授權委託書及相關證明材料、當事人起訴主張的案由明顯錯誤、起訴材料缺少單位印章或者法定代表人、主要負責人簽章就徑行裁定不予受理、不予立案或駁回起訴。