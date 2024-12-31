少年殺同學埋屍惡毒 2判囚1人矯治教育

預先廢棄菜棚挖坑 謀分死者錢財 河北省邯鄲市肥鄉區今年3月發生3名13歲少年殺死同齡同學埋屍案，轟動社會。邯鄲市中級人民法院昨日對案件一審公開宣判，其中張姓首被告判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，李姓第二被告判處12年有期徒刑，馬姓第三被告則不予刑事處罰，接受專門矯治教育。

法院經審理查明，張、李與王姓同學存在矛盾，張多次提議共謀殺死受害人後平分錢財。張還選定一廢棄蔬菜大棚為作案地點，並提前攜帶鐵剷挖坑準備。今年3月10日下午，張將受害人騙出，4人一同前往蔬菜大棚。4人進入大棚後，張首先持鐵剷動手殺害受害人，李幫手控制受害人，馬見狀離開大棚。

第三被告未動手加害 張李二人殺人後把屍體掩埋，駕駛電動單車逃離現場。張把死者微信帳戶中的錢轉入自己微信後與李平分，又指使後者拋棄死者手機並破壞手機卡。案發後，馬首先交代並指引公安人員找到埋屍現場。

作案滿12歲須負刑責 邯鄲市中級人民法院認為，張、李故意非法剝奪他人生命，行為均已構成故意殺人罪。兩人經預謀後將被害人殺害並埋屍，手段特別殘忍，情節特別惡劣。二人作案時已滿12歲不滿14周歲，依刑法規定應當負刑事責任。馬則參與共同犯罪，但未參與犯罪預謀，未實施具體加害行為，依法不予刑事處罰。本報綜合報道