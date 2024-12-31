廣西最長跨海大橋通車 全程25分鐘

【本報綜合報道】廣西最長跨海大橋——龍門大橋周日上午正式通車，作為連接防城港與欽州港的重要通道，龍門大橋通車將兩地行車時間從原來1.5小時大幅縮短至25分鐘左右。

龍門大橋是廣西首座單跨超千米的跨海大橋，由中交公路規劃設計院有限公司牽頭設計。大橋採用雙向6行車線高速公路設計，設計時速高達100公里。大橋全長7.6公里，其中主線橋樑長度達6.6公里。大橋主航道部分採用了主跨1,098米的單跨吊全漂浮體系鋼箱樑懸索橋設計。

紊流制振風嘴 增抗風穩定性 設計團隊歷時10個月建造跨海大橋，具備3大設計特點。首先，千米級單跨吊全漂浮結構體系採用，不僅降低施工安全風險，還使行車過程更加平穩舒適。其次，大橋在鋼箱梁中首次引入了新型「紊流制振」風嘴設計，不僅顯著提升了抗風穩定性，還節約了鋼材用量，並方便後期維護。

最後，大橋錨碇基礎設計提出了「大直徑樁+二期槽」的圓-矩咬合樁支護結構，具有施工速度快、成本低、結構整體性好等優點，不僅節省了3個月的工期，還減少了10%的鋼筋混凝土用量。