妻補繳960萬保釋金 柯文哲戴電子腳鐐返家

民眾黨斥數額巨大如羞辱 指北檢圖抄家滅黨 台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城容積獎勵案及政治獻金爭議被起訴，原先獲准以3,000萬元（新台幣‧下同，約720萬港元）保釋。檢方抗告後，台北地方法院重開羈押庭後裁定增至7,000萬元（約1,680萬港元）交保及戴電子腳鐐。柯文哲妻子陳佩琪昨日在黨內立委陪同下往法院辦理手續，下午3時許與丈夫一同離開。

民眾黨秘書長周榆修昨日上午前往柯文哲住所，約10分鐘後與陳佩琪一同下樓。陳佩琪於下午1時40分左右抵達法院，領繳費單後往台銀公庫部，趕及在下午5時期限前完成補交4,000萬元（約960萬港元）保釋金手續。柯文哲離開法院時面帶微笑，不發一語，約下午4時許返抵家中。

冀赴院探病父 台北地檢署不服柯文哲及同案另外3人交保，檢察官收到法院裁定書後將依法再次提出抗告。民眾黨立委黃珊珊透露，柯文哲自願戴電子腳鐐，因他希望能探望生病住院的父親柯承發。

民眾黨立委張啓楷指，保釋金對柯文哲來說是很大羞辱，為籌措保釋金黨公職每個人盡力，但後來陳佩琪稱錢應該要自己出。民眾黨對法院增加保釋金額、電子監控等措施，再次表示遺憾，批評台北地檢署絲毫不掩飾政治辦案的企圖，以抄家滅黨的方式，不僅想關押柯文哲，更是想打擊第三勢力，藉由司法之手讓台灣政治掀起寒蟬效應，排除政治異己。

面對台北地檢署政治掛帥，重創台灣司法威信，侵蝕台灣民主法治基礎，民眾黨絕對不會屈服，會全力支持柯文哲捍衞清白，也不容台灣社會民主法治的根基被任意踐踏。針對柯文哲公開表達辭去民眾黨主席一事，民眾黨表示將盡速召開臨時中央委員會處理相關事宜。本報綜合報道