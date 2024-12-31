海關總署16措施 支持長三角發展

優化特殊物品進出監管

在加強科技創新與產業創新跨區域協同，支援新質生產力發展方面，提出3項措施：一是，便利創新要素跨境流通，優化特殊物品進出境監管模式，協同地方政府持續推進生物醫藥研發用物品進口白名單試點並探索白名單跨區域互認，促進長三角地區生物醫藥產業協同創新；二是，促進先進生產要素高效供給，優化真空包裝等高新技術貨物布控查驗模式，建設智慧網備平台，支援長三角地區重點行業中非失信加工貿易企業作為牽頭企業適用企業集團加工貿易監管模式。