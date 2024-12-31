海關總署16措施 支持長三角發展
【本報綜合報道】海關總署周日公布推出新一輪支援長三角區域一體化發展16項措施，聚焦支持新質生產力發展、促進物流降本增效、營造高水準口岸營商環境、堅決守護國門安全、提升整體智治水平等5個方面。
優化特殊物品進出監管
在加強科技創新與產業創新跨區域協同，支援新質生產力發展方面，提出3項措施：一是，便利創新要素跨境流通，優化特殊物品進出境監管模式，協同地方政府持續推進生物醫藥研發用物品進口白名單試點並探索白名單跨區域互認，促進長三角地區生物醫藥產業協同創新；二是，促進先進生產要素高效供給，優化真空包裝等高新技術貨物布控查驗模式，建設智慧網備平台，支援長三角地區重點行業中非失信加工貿易企業作為牽頭企業適用企業集團加工貿易監管模式。
三是，將支持新興貿易業態發展，優化完善跨境電商出口轉關模式，支援展開出口跨境電商跨關區退貨監管業務試點，支持跨關區保稅展示交易業務展開，研究推進在義烏展開進口日用消費品正面清單管理制度試點。
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