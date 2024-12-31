傳華警命喪緬北 浙江當局闢謠

指4死均為電詐園區人員

溫州市公安局常務副局長王造介紹，明家去年10月19日通知臥虎山莊電詐金主，該窩點將於10月20日被清查，明家便安排武裝人員攜帶槍枝，分批押運電詐人員從臥虎山莊轉移至承德公館及東湖山莊等地點看押。被看押的涉詐人員當日在逃跑過程中，遭到武裝人員開槍射擊，造成人員傷亡。案件發生後，輿論高度關注，網上隨之出現「4名中國警察被殘忍殺害」、「10‧20案件造成了上百人傷亡」等謠言。王造說，經專案查明，上述消息都是不實訊息。10‧20案件確實造成了中國籍人員傷亡，共有4人死亡、4人受傷，但均為電詐園區內人員，不是公安民警。