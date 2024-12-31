搗緬北電騙大家族 溫州檢察院控39人

浙江省溫州市人民檢察院昨日指，依法審查後對明家犯罪集團成員及關聯犯罪集團成員明國平、明珍珍等39人依法提起公訴。犯罪集團成員長期盤據緬北果敢、依托武裝力量、大肆實施針對中國境內公民的電訊網絡詐騙等犯罪。

溫州市人民檢察院對明家犯罪集團成員明國平、明珍珍、明菊蘭、畢會軍、周衞昌、羅家良等人，根據《中華人民共和國刑法》和《中華人民共和國刑事訴訟法》等相關規定，以涉嫌詐騙罪、故意殺人罪、故意傷害罪、非法拘禁罪、開設賭場罪、販賣毒品罪、組織賣淫罪等向溫州市中級人民法院提起公訴。

明學昌畏罪自殺 溫州公安機關去年11月對明家犯罪集團重要頭目明學昌、明國平、明菊蘭和明珍珍公開懸賞通緝。在緬甸各方大力配合下，明國平、明菊蘭、明珍珍3人落網並移交中方，明學昌畏罪自殺身亡。明學昌直接掌控果敢老街地區臭名昭著的「臥虎山莊」，大肆實施針對中國公民的電訊網絡詐騙和跨境賭博等犯罪活動，明家犯罪集團主要為賭詐園區提供武裝庇護，夥同、放任金主暴力管控、虐待、毆打、強姦甚至殺害不服從管理、不能完成任務的底層電詐人員。

相關證據重2噸 為徹底查清明家犯罪集團對中國公民實施的全部犯罪事實，溫州公安機關成立800多人的專案組向詐騙受害人及上萬名緬北電詐回流人員取證。對緬方移交的帳本以及電子物證，專案組認真核對、篩查、分析。明家犯罪集團涉賭詐資金近百億元人民幣，案卷1110本，梳理物證書證近1.5萬份，相關證據材料重達兩噸。

溫州市人民檢察院有關負責人表示，案件辦理中檢察機關依法全面履行檢察職能，全力做好提前介入、引導取證、審查批捕、審查起訴、提起公訴等各項工作，依法行使刑事管轄權，依法從快從重追究刑事責任，有力震懾犯罪。本報綜合報道