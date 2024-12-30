特朗普關鍵抉擇 美國優先或霸權

美國候任總統特朗普下月20日再入主白宮，便要面對重大抉擇及挑戰，就是想做到「美國優先」，抑或延續前總統列根掌政以來一直維持的耗損性美國霸權。把這看成是「抉擇」，是強調特朗普擁有總統及任命官員以支持其政策的主導性。

特朗普明顯看到若要維持美國的世界霸權，2025年便要花費龐大軍費，美國聯邦政府如今36萬億美元的債務總額只會年年擴大，加上俄烏戰爭已沒有勝算，他寧願把包袱丟給歐洲處理，他明白到是要終止俄烏戰爭，皆因美國已花費約1,000億美元援烏，當中50%的經費被黑市、貪污和回佣吞噬。

須擺脫深層政府掌控 同樣地，美國若繼續支持以色列，不僅會被內塔尼亞胡政權誘使襲擊，甚至入侵伊朗，特朗普自然考慮到自己陣營內的智庫人物警告：美國根本毫無實際利益，若只跟隨以色列的冒險主義，跟土耳其和伊朗這兩個長期以來的地區霸權，陷入勢成水火的軍事衝突，同樣無勝算。從這角度看，特朗普倡議和平，實在有其理性一面。

但從另一角度看，要為「美國優先」而放棄由列根的新保守主義傳承下來的國際霸權，又談何容易？首先是若放棄美國在全球掌控的經濟及軍事霸權，就會違背美國的強大金主，如猶太金融資本、軍工集團、傳統能源巨企及藥業集團等利益，它們依賴國際戰亂和政治不穩，來保障強美元、高油價、戰略武器及物資銷售來維持、甚至增加其經濟利益。

特朗普要面對的，更是如何應付美國長期以來的深層政府如中情局、國務院及國防部等，它們被上述的金主長期收買或勾結，已形成一個總統權力以外，有私下政治目的及議程，會自把自為的體系。特朗普若想要真正掌握參不參與或介不介入戰爭的權力，就要清理大批不聽命於他及自把自為，特別是中情局、國務院及國防部的官員。

特朗普的新團隊要達到全面掌控政權，首先要說服金主，指出拜登政府是不明白美國利益所在，也欠缺鞏固自身利益的策略，在俄烏及中東胡亂縱火，令美國財政蒙受巨大損失，本土貧窮落後，工業凋零，只有透過和議，才能讓美國保留實力提升經濟競爭力，在中美博弈中爭勝。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻