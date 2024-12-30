英國倫敦女子多德（Olivia Dodd，左）經常攜同打字機，在公園街頭為路過的陌生人作詩，旨在為對方帶來溫暖和治愈。她通常在數分鐘內淺談一番，如了解對方當下所思所想，並以此作為靈感，寫出一首首動人的詩詞，不少路人聽到詩句之後，都會為之高興或者感動。