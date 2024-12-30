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以總理尿道感染 入院切前列腺
內塔尼亞胡入院做手術。
【本報綜合報道】以色列總理內塔尼亞胡診斷出患有良性前列腺脹大引致的尿道感染，昨日前往醫院接受前列腺切除手術。
內塔尼亞胡去年7月曾因感到輕度頭暈，獲送往特拉維夫附近一間醫院，途中意識完全清醒，自行走進急症病房，醫生認為他可能身體缺水。
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