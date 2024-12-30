兩岸國際

以總理尿道感染 入院切前列腺

內塔尼亞胡入院做手術。 內塔尼亞胡入院做手術。
內塔尼亞胡入院做手術。
【本報綜合報道】以色列總理內塔尼亞胡診斷出患有良性前列腺脹大引致的尿道感染，昨日前往醫院接受前列腺切除手術。
內塔尼亞胡去年7月曾因感到輕度頭暈，獲送往特拉維夫附近一間醫院，途中意識完全清醒，自行走進急症病房，醫生認為他可能身體缺水。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者