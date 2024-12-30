憶以襲也門機場 譚德塞：死裏逃生

世衞總幹事譚德塞上周四準備離開也門首都薩那時，身處薩那國際機場剛巧被以軍空襲擊中，事件導致一名同行機組人員受傷。他前天接受英國傳媒訪問時透露現時仍有耳鳴，並形容自己及團隊成員死裏逃生。

譚德塞表示，當以軍空襲薩那國際機場後，現場陷入一片混亂，人們四處亂跑。他指自己及團隊成員當時身處無法躲避環境，眾人完全暴露在外，只能依靠運氣逃過攻擊，首先有候機室遭殃，之後到控制塔，只要來襲導彈稍有偏離，恐怕已不在人世。

稱仍有耳鳴 談及現況時，譚德塞指事件已過去24小時仍然聽到轟隆作響聲音，不知道耳朵有否受傷。他強調無論自己是否身處機場根本並不重要，自己性命並不比起他人優先，平民性命也是生命，又指該處只是民用設施，須得到保護才符合國際法規定，不應受到以軍空襲。

事發前，譚德塞以聯合國秘書長古特雷斯代表名義訪問也門，目的是促成13名正被叛軍青年運動扣押聯合國人員能夠獲釋，並了解當地戰爭造成人道主義災難程度。除了一名同行機組人員受傷，是次空襲亦造成另外至少6人死亡。

以色列上周四宣布打擊青年運動軍事目標，除了薩那國際機場也包括發電站及港口。以軍事後辯稱，當時根本不知道譚德塞及聯合國代表團正身處機場，轟炸原因是它正被叛軍控制。青年運動過去不時向以方發射導彈，亦多次攻擊西方國家駛經紅海商船。本報綜合報道