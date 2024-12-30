普京簽令批准打擊極端主義 消除別國借烏仇俄

包括發動顏色革命 篡改歷史 俄羅斯總統普京上周六簽署總統令，批准打擊極端主義的新戰略，把抗議和歪曲歷史列為主要威脅，並首次提到烏克蘭。打擊極端主義的主要任務之一是消除源自烏克蘭的領土威脅，不友好國家正利用烏克蘭危機發動針對俄羅斯的混合戰爭，煽動仇俄情緒。

新版戰略列明，參加未經協商的抗議活動視為破壞俄羅斯穩定和傳播極端主義的方式之一，發動顏色革命、篡改歷史和實施恐怖主義視作極端主義威脅。戰略指控，極端分子日益激化民族問題，宣揚俄羅斯「去殖民化」議題。極端主義組織愈發頻繁利用未成年人，無法時刻追究責任的特點展開活動。

列烏克蘭為蔓延源頭 戰略文件把烏克蘭列為極端主義蔓延的源頭之一，稱烏克蘭新納粹分子與跨國犯罪集團加強聯繫。極端主義在俄羅斯移民內部滋生。激進思想也在體育界傳播，包括體育學校、搏擊俱樂部和教練員群體。戰略補充，一些非政府組織打着文化和教育活動的幌子，在俄羅斯展開破壞活動。

另加強懲罰武裝叛亂 為打擊極端主義，俄羅斯將開發自動程序來識別互聯網上的非法內容，並制訂移民適應計劃。戰略將對「前往不友好國家培訓中心學習」的俄羅斯人登記在案，戰略還建議定期在衞國戰爭老兵墓地組織義務勞動，發布愛國主義公益廣告。

此外，普京同日簽署加強懲罰武裝叛亂的法律。法律規定，實施武裝叛亂者刑期為15至20年，造成人員死亡或者其他嚴重後果，則將處以15至20年監禁，並處以50萬至100萬盧布（約3.7萬至7.3萬港元）罰款或終身監禁。本報綜合報道