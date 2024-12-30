戒嚴期間 總統允軍方開槍闖國會

起訴書指3月曾與高官討論

根據同案被告、前國防部長金龍顯起訴書所整理的10頁摘要，其中提到尹錫悅本月3日還誓言，若有必要，他將第二度甚至第三度宣布戒嚴。國會議員本月3日趕往國會投票否決尹錫悅的戒嚴令時，全副武裝戒嚴部隊闖入國會，他們爬越圍欄、砸破窗戶，還有人乘直升機在國會降落。根據檢方起訴書，尹錫悅告訴首都防衞司令官李鎮雨，如果有必要軍隊可以開槍進入國會。起訴書寫道，尹錫悅對李鎮雨說：「你們還沒進去嗎？到底在做甚麼？破門把裏面的人拖出來，就算這表示你們要開槍。」