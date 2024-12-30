公調處 3度傳召遭拒絕 擬申逮捕尹錫悅

總統官邸不收公文 律師代表稱無權調查 南韓總統尹錫悅因戒嚴風波而彈劾停職，他上周六第三次拒絕應高級公職人員犯罪調查處傳召接受調查。公調處最快今日決定是否申請逮捕令，強制尹錫悅到案受查。

總統警衞處恐阻執行 若公調處申請逮捕令，將是南韓憲法史上首次向現任總統申請和發出逮捕令。法院是否批准發出逮捕令，以及公調處是否能夠立即執行逮捕令備受關注。尹錫悅目前居於總統府，輿論憂慮總統府警衞處可能會阻撓逮捕令執行，引發肢體衝突。偵辦戒嚴事件的聯合偵查組表示，經郵局系統確認，向總統府總務秘書室和附屬室寄送的材料顯示「收件人不明」，向總統府發送的電子公文處於未讀狀態，總統官邸拒收寄達的材料。

聯偵組已於本月18日、25日向尹錫悅發送傳喚通知書，但連續兩次拒收。因此，聯偵組發出最後通牒，要求尹錫悅在昨日上午10時前往位於中央政府果川辦公樓的公調處辦公室，以涉嫌帶頭發動內亂及濫用職權妨礙權利行使的嫌疑人身份接受調查。尹錫悅的代表律師指出，公調處無權調查針對尹錫悅的叛亂指控，且無權申請逮捕令拘捕尹錫悅。

韓與中美日大使通話 代行總統職權的總理韓德洙上周四因國會通過彈劾而停職，由副總理兼企劃財政部長崔相穆代行總統職權。南韓外交部長趙兌烈當晚同美國駐韓大使戈德堡通話。戈德堡表示，美方堅定不移地支持鞏固的美韓同盟，並建議美韓今後保持緊密溝通。

外交部第一次官（副部長）金烘均同日本駐韓大使水嶋光一通話，次官補（部長助理）鄭炳元同中國駐韓國大使館臨時代辦方坤通話，各人商定今後保持緊密合作。本報綜合報道