上海抽查外賣商家 全部使用食安封籤
【本報綜合報道】上海市市場監督管理局上周五公布，為避免外賣配送過程中可能受到二次污染，現時已廣泛使用食品安全封籤，抽查單位100%使用。
逾8成有自主設計
市監局表示，上月委託第三方開展餐飲外賣食品安全封籤使用評估，隨機抽查全市32個商圈內共1,125戶涉外賣餐飲服務提供者，43個涉外賣餐飲連鎖企業總部下共126戶下轄門店，總計1,251戶涉外賣餐飲服務提供者，覆蓋上海16個區。結果顯示，抽查單位100%使用外賣食安封籤，其中，188戶採用釘書機形式，佔15%；10戶採用透明膠帶形式，佔0.8%；剩餘1,053戶商家均採用食安封籤，有自主設計的食安封籤或自封包裝袋等形式，佔比高達84.2%。
上海目前從事網絡餐飲外賣的餐飲服務單位近6萬餘家，佔全市餐飲服務單位總數60%，其中80%以上為中小型餐飲單位，每天餐飲外賣訂單量近300萬單。為回應市場需求，上海市監局自2019年起率先推廣外賣食安封籤。
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