上海抽查外賣商家 全部使用食安封籤

逾8成有自主設計

市監局表示，上月委託第三方開展餐飲外賣食品安全封籤使用評估，隨機抽查全市32個商圈內共1,125戶涉外賣餐飲服務提供者，43個涉外賣餐飲連鎖企業總部下共126戶下轄門店，總計1,251戶涉外賣餐飲服務提供者，覆蓋上海16個區。結果顯示，抽查單位100%使用外賣食安封籤，其中，188戶採用釘書機形式，佔15%；10戶採用透明膠帶形式，佔0.8%；剩餘1,053戶商家均採用食安封籤，有自主設計的食安封籤或自封包裝袋等形式，佔比高達84.2%。