廣州首條環線開通載客 市民湧頭班車打卡

全線31站 經5中心區駁4樞紐 廣東省廣州市首條地鐵環線11號線上周六下午2時開通初期營運，廣州市委書記郭永航出席開通儀式時強調，元旦及農曆新年將至，要保障市民群眾平安、順暢出行。當頭班車緩緩駛入站台時，大批乘客迫不及待湧入車廂，全程拿出手機拍攝。

在彩虹橋站舉行開通活動上，郭永航詳細了解地鐵11號線建設及運營籌備等情況，同時強調要密切注意客流變化，提升線網運力供給及突發大客流應對能力，加大設施設備巡檢及人員現場保障力度，嚴格風險隱患排查和應急處置。

持續發展地鐵及城際網絡 談及未來發展的時候，廣州地鐵集團黨委書記、董事長劉智成透露，當地將繼續開通10條共173公里「地鐵＋城際」線路，進一步織密地鐵及城際網絡，有助大灣區交通深度融合及經濟協同發展，彰顯廣州作為粵港澳大灣區核心城市引擎的作用。

一眾11號線途經地鐵站中，沙河站早上11時50分打開閘門，住在附近雲龍苑的梁婆婆與3歲孫子更成為該站首位乘客。她表示，沒想到車站提早開門，感覺太幸運。另有住在龍口西站附近居民稱，天河北路終於擁有第二個地鐵站，再也不用煩惱交通堵塞等問題。

廣州地鐵11號線全長44.2公里，全線共31個車站，途經天河、白雲、越秀、荔灣及海珠總共5個中心區，連接琶洲、廣州東站、廣州火車站及白鵝潭一共4大樞紐。

冀助大灣區交通深度融合 至此，廣州地鐵營運粵港澳大灣區「地鐵＋城際」里程突破1,000公里，其中地鐵705.1公里、城際鐵路338.3公里。本報綜合報道