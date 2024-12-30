物管詐騙逾百市民 3人判囚退賠百萬

陝西西安物業管理公司詐騙逾百名市民一案，近日在西安市雁塔區人民法院宣判。法院以合同詐騙罪對涉案3人判刑並處罰金，同時要求退賠因合同詐騙獲利的逾97萬元（人民幣‧下同，約103萬港元）。

網上以低於市價吸客

他們先與房東簽訂長期房屋租賃管理服務合約，約定按季度支付租金，並以長租房為由向房東要求兩個月免租期，再透過網絡平台以低於市場價的價格及按年支付租金的方式吸引租客，並簽訂《房屋租賃合約》，以「高收低租」、「長收短付」的方式收取租房押金、房租等費用，利用時間差快速收取租客房租等費用獲利，導致逾百人受騙。