物管詐騙逾百市民 3人判囚退賠百萬
西安公司藉收繳租金時間差獲利
陝西西安物業管理公司詐騙逾百名市民一案，近日在西安市雁塔區人民法院宣判。法院以合同詐騙罪對涉案3人判刑並處罰金，同時要求退賠因合同詐騙獲利的逾97萬元（人民幣‧下同，約103萬港元）。
案情指出，被告姚×甲、姚×乙、陸×等人，於2022年11月7日成立陝西梧悅桐物業管理有限公司，其中姚×甲負責財務、人事等工作，姚×乙負責尋找房源，陸×則負責向租客出租。
網上以低於市價吸客
他們先與房東簽訂長期房屋租賃管理服務合約，約定按季度支付租金，並以長租房為由向房東要求兩個月免租期，再透過網絡平台以低於市場價的價格及按年支付租金的方式吸引租客，並簽訂《房屋租賃合約》，以「高收低租」、「長收短付」的方式收取租房押金、房租等費用，利用時間差快速收取租客房租等費用獲利，導致逾百人受騙。
法院判處姚×甲有期徒刑4年3個月，並處罰金4萬元（約4.2萬港元）；姚×乙有期徒刑4年3個月，並處罰金3萬元（約3.2萬港元）；陸×有期徒刑4年3個月，並處罰金3萬元（約3.2萬港元）。目前在案退賠金額為逾60萬元（約64萬港元），將按比例退賠還受害人，剩餘逾37萬元（約39萬港元），法院責令姚×甲、姚×乙、陸×等繼續退賠。本報綜合報道
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