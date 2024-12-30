年耗4.7萬線民費查違法陸人 編列過時 台北警撤相關預算

【本報綜合報道】台灣台北市警察局1993年起編列「大陸來台人士訪查工作費」預算，發掘涉嫌在台陸人、陸生及陸媒涉嫌從事不法活動等。由於近年民進黨政府對陸態度強硬，來台陸人少，民進黨及國民黨議員均認為預算不合時宜，達成共識不再編列。

大陸來台人士訪查工作費稱為「線民費」，每年20萬元（新台幣‧下同，約4.7萬港元），旨在避免大陸人士來台從事與目的不符活動或違法情形，各單位運用家戶訪查或建立諮詢人員，以發掘涉嫌不法的大陸地區來台定居、停留或參訪專業人士，含短期來台求學陸生及駐台陸媒，依查獲違法件數或情資績效，核發工作人員與諮詢人員必要費用。

年僅不足4萬陸人來台 國民黨籍議員柳采葳指出，民進黨政府執政後，來台陸人大幅減少，近兩年平均僅逾3.9萬人，經費30年來未調整，不符合比例原則。以今年20萬元經費、查獲279宗案件來計算，平均每查緝一宗案件僅花692元（約166港元），更何況詐欺、竊盜等案件，用警政系統比對後即可查出犯罪紀錄，根本不需特別編列預算查緝。