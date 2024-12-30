4被告羈押庭重審 柯文哲准保 戴電子腳鐐

檢方抗告得直 台北地方法院即日處理 身陷京華城改建弊案及政治獻金案、台灣民眾黨主席柯文哲等5人上周五獲准保釋後，台北地方檢察署就柯文哲等4人保釋提出抗告。當地高等法院昨晨裁定檢方抗告得直，撤銷原審裁定，發回台北地方法院同日下午重審。合議庭最終裁定柯文哲7,000萬元（新台幣，下同，約1,680萬港元）交保，並戴電子腳鐐。

台北地方法院上周五凌晨批准台北市前市長柯文哲、台北市前副市長彭振聲、台北市市長辦公室前主任李文宗、國民黨台北市議員應曉薇及威京主席沈慶京合共5人保釋。其中柯文哲保釋金金額達到3,000萬元新台幣（約720萬港元），限制出境、出海及住居等。

保釋金加至1680萬 相隔不足24小時，台北地方檢察署就柯文哲、李文宗、應曉薇及沈慶京合共4人獲准保釋一事提出抗告，換言之僅得彭振聲可鬆一口氣。直至昨晨9時左右，高等法院認為柯文哲等人涉及違背職務行為收受賄賂、圖利及公益侵佔、背信等嫌疑重大，部分罪名至少要判處5年以上有期徒刑，有逃亡、勾串共犯或證人之虞，原審法官裁定時亦沒有具體說明，保釋條件如何防止被告逃亡，故撤銷原先裁定，發回台北地方法院更裁。合議庭終裁定柯文哲須以7,000萬元保釋，並須戴上電子腳鐐。

當得悉高等法院裁決後，台灣民眾黨中央緊急應變小組表示遺憾及痛心，又指柯文哲已再三強調不可能逃亡，不但沒有逃亡動機，更沒有逃亡手段。小組亦質疑檢方經過4個月搜索扣押後，已非常清楚柯文哲與夫人陳佩琪到底有多少存款，如再強令增加巨額交保金，有「未達羈押之目的誓不罷休」之嫌。台灣民眾黨緊急應變小組召集人、民眾黨立法院黨團總召黃國昌稱，現在最重要事情是確保柯文哲好不容易重獲自由，不會因為不合理理由、甚至是因為執政黨政府高層意思，再度遭到剝奪。

踏入昨午1時45分，柯文哲離開住處，之後與律師會合，約一小時後抵達台北地方法院，全程未有回答記者提問；同案李文宗、應曉薇及沈慶京亦陸續到達，沈慶京則坐輪椅抵達法院。

庭上揭向黨友借款交保 當被問及3,000萬元新台幣交保金來源為何時，柯文哲在庭上稱正正是從黃國昌借來，原本希望銀行今天一開門就同妻子親自辦理提款還錢，卻被臨時重開羈押庭一事打亂計劃。

此外，柯文哲亦提及接下來還要面對好幾宗官司，如不辭去台灣民眾黨主席一職，整個黨務都運作不了，「須請黃國昌幫忙」，希望法官能給予一周時間辦理黨務交接。他亦質疑全案最大問題在檢察官辦案早有偏見，所有找到證據都想盡辦法朝印證偏見方向去走。本報綜合報道