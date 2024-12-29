美歐各國好戰派 層層打壓反戰派

美歐內部如今最大的爭議，是美國、英國及法國，基本上支持放寬烏克蘭使用中程導彈無差別襲擊俄羅斯，包括莫斯科的目標，連德國基督教聯盟黨未來總理候選人默茨，最近都改口支持向烏國提供金牛座巡航導彈襲俄；然而，這是不少歐盟成員國政府例如匈牙利、斯洛伐克、捷克、保加利亞等反對的策略。

反對力量指摘烏克蘭澤連斯基政權，淪落至模仿歷史上不少政權，在戰敗邊緣使用恐怖主義襲擊來作垂死掙扎，最近以導彈及無人機攻擊俄境，包括遠至1,000公里外喀山市的大樓等目標，殺害及威嚇平民百姓。這個形勢使歐美內部出現巨大的爭議及分歧。

恐怖襲擊 惹來報復 這種恐怖主義襲擊的目的，是希望令俄羅斯民眾出現恐慌，使俄國總統普京受壓及尷尬。然而，這只會惹來普京報復，使烏克蘭人民及親西方民眾更加仇俄，也令戰爭升級，議和的難度亦增加。克里姆林宮有消息傳出，普京計劃再增加15萬兵力向烏克蘭推進，佔領更多烏國領土以增加談判籌碼。可是，這會在華府及歐盟內部衍生矛盾，有極大機會迫使特朗普團隊、美國民主黨、歐盟好戰派不接受普京的步步進逼，抗拒或起碼推遲議和的進程。

歐盟成立以來，歐盟中央以統一為由，漸漸主導了共同的外交及防衞政策，這是基於過去第一及第二次世界大戰，出現無法妥協的大國組織不同陣營及挑起戰端，因此歐盟的出現，就是寄望壓制個別成員國的外交及防衞主權，以保障內部和平。

如今問題出在歐盟變相成為美國主導下北約的附庸，糾眾與俄羅斯結怨，出現爆發第三次世界大戰的危機。而個別民選產生的歐盟成員國政府，反而受制於非普選產生的技術及意識形態官僚，無法有效表達反戰的廣泛民間訴求。

即使美國候任總統特朗普承諾可以終止戰爭，也得到歐洲許多反戰黨派及民間聲音支持，但他要面對美國共和黨及民主黨好戰派的阻撓；歐盟中的反戰領導人，例如匈牙利總理歐爾班、斯洛伐克總理菲喬、意大利總理梅洛妮，亦面對拜登政府的歐盟代理人萊恩之壓力；法國的新人民陣線及國民聯盟，要面對支持援烏抗俄的總統馬克龍；德國的莎拉‧瓦根克內希特聯盟及另類選擇黨，則要面對總理紹爾茨及默茨等仇俄派。這些不同國家的好戰派，正在層層打壓追求和平的反戰力量！

柏林自由大學哲學博士 史文鴻