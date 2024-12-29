兩岸國際

嫦娥五號月壤樣本 向公眾開放
中國月球探測器嫦娥五號4年前採集回地球的月壤樣本（下圖），昨日在北京天文館正式向公眾開放。樣本共計0.6克，從宏觀到微觀涵蓋了月壤各種形態，公眾可通過肉眼及顯微鏡零距離觀看月壤真實狀態。展上（右圖）另有擴增實境（AR）互動體驗，讓公眾沉浸式體驗嫦娥一號、嫦娥四號和嫦娥六號探月過程。
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