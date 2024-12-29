帕克探測器 創最近太陽距離

美國太空總署（NASA）上周五表示，帕克太陽探測器上周二從距離太陽表面610萬公里處掠過太陽最外層的大氣層日冕，目前仍能正常運轉，成功創下有史以來任何人造物體最接近太陽紀錄。

NASA介紹，帕克太陽探測器以最高達每小時69.2萬公里的速度飛行，其經受的溫度最高達982℃，馬里蘭州的約翰斯霍普金斯應用物理實驗室的操作團隊上周四收到來自它的信標音信號。這項對太陽的近距離研究任務使帕克太陽探測器能夠進行測量，幫助科學家進一步了解該區域的物質如何被加熱到數百萬攝氏度，追蹤太陽風起源，並探索高能粒子如何加速到接近光速。