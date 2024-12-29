債務最快下月14日觸頂 美財長預告推超常規措施應對

【本報綜合報道】美國財政部前日公布，財長耶倫已正式去信國會兩黨領袖，指財政部預計最快下月14日觸及債務上限，屆時需要採取超常規措施或特別會計操作，防止美國債務違約。耶倫敦促國會採取行動。

耶倫稱，預計下月2日受債務上限限制的未償還法定債務將減少約540億美元（約4,212億港元），主要是因為與聯邦醫療保險計劃Medicare付款相關的聯邦信託基金有一筆所持非流通證券贖回，所以財政部不需從下月2日就開始採取特別措施防止美國發生債務違約。不過，財政部預計將在下月14至23日之間觸及新的債務上限，屆時需要開始採取超常規措施。